A Firenze la Bronzetti perde il derby

Il derby azzurro è di Jasmine Paolini, con Lucia Bronzetti che deve arrendersi dopo due ore e 38’ di partita (7-6, 2-6, 6-2 i parziali a favore della tennista marchigiana, che oggi sfiderà l’americana Townsend nella finale del ‘Firenze Ladies Open’, un Wta 125). Più di un rimpianto per la 24enne ‘racchetta’ verucchiese, a cominciare dall’esito dell’interminabile tie-break della prima frazione che si chiudeva sul 13-11 Paolini, con Lucia a recriminare per quei due set-point non sfruttati. Praticamente a senso unico, invece, il secondo segmento di gioco, con la Bronzetti che aveva nettamente ragione della compagna di Nazionale, rinviando così ogni discorso al terzo set. E qui, dopo l’incertezza iniziale, era la Paolini a infilare un’importante striscia di games consecutivi che andavano a decidere il match. Per Lucia restano comunque le tre vittorie centrate contro le australiane Gadecki e Hon, e contro la slovena Jakupovic. Tre successi dai quali dovrà ripartire.