A Manduchi la finale tutta riccionese

È stato un confronto in famiglia, una finale tra due ragazzi dello stesso circolo a caratterizzare il tabellone under 14 maschile nel Rodeo Junior Galimberti Tennis Academy, torneo giovanile che sui campi del Queen’s Club Cattolica ha coinvolto 116 baby ‘racchette’. La finale tra compagni di club ha messo uno di fronte all’altro due giocatori del Tc Riccione, con Julian Manduchi che ha avuto la meglio su Antonio Muratori 4-0, 5-3. Nelle semifinali Manduchi aveva superato 4-2, 4-0 Francesco Cuppi (Siro Tennis), mentre Muratori aveva prevalso 5-4, 4-0 su Jacipo Andruccioli del Tc Viserba. Negli altri tabelloni non ci sono state vittorie per i giovani della nostra provincia. Nell’under 10 maschile sorridono Mattia Bongiovanni (Giuseppucci Macerata) e Dalila Tagliaferri (Nino Bixio Piacenza), nell’under 12 alzano il trofeo Lorenzo Gambaccini (Tt Senigallia) e Francesca Mora (Ct Bologna) e nell’U14 femminile, infine, la spunta Vittoria Magnani (Tc Ippodromo).