A ottobre scatta il campionato

La stagione sportiva del futsal sammarinese si aprirà ufficialmente l’ultima settimana di settembre, quando Fiorentino e Folgore si sfideranno per contendersi la Supercoppa. In attesa di ufficializzare con esattezza data, luogo ed ora del confronto tra Folgore e Fiorentino – quest’ultimo autore del double campionato-Titano Futsal Cup qualche mese fa – è già noto invece il giorno in cui ripartirà la corsa allo scudetto. La prima giornata di campionato sammarinese di futsal 2023-24, infatti, si disputerà lunedì 2 ottobre. Il sorteggio del calendario integrale, come del tabellone di Titano Futsal Cup avverrà invece ad inizio settembre con la data ancora da stabilire. Negli stessi giorni del prossimo mese riprenderà anche l’attività di preparazione sugli impianti del territorio per le quindici squadre al via delle competizioni sammarinesi. Non resta, quindi, che iniziare a correre per farsi trovare pronti.