A Padova soltanto podi per il Ck Rimini-Cervia

Sono stati quattro, gli atleti del Centro karate Rimini-Cervia, a esibirsi sul tatami del ‘PalaRaciti’ di Padova, teatro del trofeo ‘Samurai’, terza tappa del circuito veneto di karate. E nessuno, tra i quattro allievi del maestro Livio Montuori, è rimasto a mani vuote. Il primo a cimentarsi è stato il più piccolo della selezione, quel Davide Vallorani che è nato addirittura nel 2013: nel ‘kumite’ simulato ha catturato subito la medaglia d’oro e il giorno dopo, impegnato nella specialità del ‘kata’, la forma, ha concesso il bis battendo nuovamente tutti quanti i suoi avversari. Simone Di Sante, classe 2009, ha gareggiato invece in due gare di ‘kata’: nella categoria ‘cadetti’ ha conquistato l’argento, mentre nella fascia ‘junior’ non ha fatto prigionieri, portandosi a casa l’oro. Sempre nel ‘kata’ vanno segnalate le medaglie d’argento finite al collo di Letizia Fede e Andrea Bellucci, entrambi categoria senior. Complici gli infortuni, non hanno potuto prendere parte alla trasferta veneta altri due atleti del Ck Rimini-Cervia, Gianpaolo Vallorani e Christian Dan.