A Ravenna è Riccione a far festa

È davvero nitida, l’impronta della Ginnastica Riccione, nella seconda prova di serie D LC juniorsenior Silver di artistica, rassegna andata in scena a Ravenna. Per la società della Perla una vittoria a squadre arricchita da un discreto score (188.800 pt). Passando alle prestazioni individuali, seconda piazza per Matilde Comandini (parallela) e Mia Severi (volteggio). Le altre ginnaste erano Sofia Chirco, Bianca Guerra e Alessia Serio. "È la prima volta che partecipiamo come squadra ed è arrivato subito un successo, non potevamo chiedere di meglio", commenta il responsabile tecnico della Silver alla Ginnastica Riccione, Luca Pizzoni, che poi aggiunge: "Sofia Chirco è tornata a gareggiare dopo un paio d’anni in cui era dovuta rimanere ferma, noi istruttori non possiamo che essere contenti per il risultato delle ragazze, segno che il lavoro in palestra e l’impegno pagano sempre". Domenica prossima, a Fiorano, torneranno in pedana le atlete LA3 e LB3.