A Recanati ai biancorossi basta il ruggito di Ciavatta

Dopo un paio di settimane di stop sono tornate in campo le formazioni Under 17 serie C di casa nostra. Vittoria di misura del Rimini sul campo della Recanatese. Ai biancorossi basta il gol di Ciavatta. Rimini: Bartoletti, Ciavatta, Bacchiocchi (24’ st Coppola), Zighetti (10’ st Carbonara), Brisku, Volonghi, Cesarini (36’ st Orioli), Urciuoli (10’ st Paganini), Capicchioni, Hassler, Giacomini (24’ st Hamati).

Cede invece 2-0 al Cremaschi, l’Under 17 di Bonesso. I gigliati sfruttano la buona vena di D’Angelo, autore della doppietta. San Marino Academy: J. Casadei, Zafferani, Riccardi, Vernazzaro, Valentini (46’ M. Casadei), Evaristi (46’ Pavani), Muratori, Cervellini, Celli, Della Balda, Yazici (75’ Gessi). All.: Bonesso.

Under 17 serie C. Girone C (14ª giornata): Cesena-Fermana 4-1, Imolese-Piacenza 1-1, Ancona-Vis Pesaro 4-0, Recanatese-Rimini 0-1, Reggiana-San Marino Academy 2-0.

Classifica: Cesena 32; Ancona 31; Reggiana, Piacenza 25; Rimini 23; Imolese 20; Vis Pesaro 12; Recanatese 11; Fermana 9; San Marino Academy 8.