A San Marino arriva un altro big Dopo Fognini, ecco Goffin

Il parterre grandi firme degli Internazionali di San Marino si arricchisce di un ex top ten, uno che è arrivato fino alla finale del Master e che ha mietuto scalpi importanti nel corso della carriera. Si tratta di David Goffin, 32enne belga, che va così ad aggiungersi a Fabio Fognini tra le star del prossimo Challenger Atp 125 del Titano (montepremi 145.000 euro). Un altro giocatore, dopo l’italiano, dal tennis brillante. In carriera Goffin, attualmente numero 111, è arrivato fino al settimo posto della classifica e nello stesso anno, il 2017, ha centrato la finale alle Atp Finals, sconfiggendo Nadal nel girone e Federer in semifinale (poi ha perso da Dimitrov). Per lui sei tornei vinti nel circuito maggiore e quattro quarti di finale negli Slam, l’ultimo dei quali a Wimbledon 2022 (ko al 5° con Norrie). Nel 2023 Goffin ha vinto il Challenger di Lovanio, in Belgio, e questa settimana è a Verona, dove è testa di serie numero 1. Un nome di prestigio per l’edizione numero 30 del torneo di San Marino. A livello femminile, invece, è in programma per oggi, a meno di rinvii per pioggia, il rientro in campo di Lucia Bronzetti. La verucchiese, reduce dal prematuro ko al primo turno a Palermo la scorsa settimana, è in gara come testa di serie numero 4 al torneo di Losanna, un Wta 250. Oggi affronterà la slovena Tamara Zidansek, 133 del mondo ma capace sulla terra rossa di raggiungere la semifinale al Roland Garros nel 2021. La vincente se la vedrà con chi la spunterà tra la spagnola Sorribes Tormo e la svizzera Bandecchi.