A scuola di portieri

In archivio il primo modulo del corso per allenatori di portieri che la Federcalcio di San Marino ha organizzato per la prima volta in assoluto. Sono 26 i partecipanti, che hanno assistito con grande coinvolgimento ai primi due giorni di lezione alla Casa del calcio. Il corso rappresenta una introduzione al mondo del ruolo dell’allenatore dei portieri moderno, e a guidare le attività è mister Alessandro Danti, docente ai corsi Figc e referente Uefa per l’area portieri. Assieme a lui Carlo Chiarabini, responsabile del Dipartimento di formazione della Fsgc, per una modalità di gestione del corso combinata e condivisa, come da indicazioni Uefa. Conclusa una prima parte del corso di natura introduttiva, ora per i corsisti è il momento dei ‘compiti a casa’. Il secondo ed ultimo modulo, con il quale il corso avrà conclusione e compimento, è in programma i prossimi 11, 12 e 13

maggio.