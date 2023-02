A secco le squadre maschili, bene Riccione e Athena Rimini

Niente sorrisi, per le due formazioni del ‘riminese’, in questa 16esima giornata di volley B maschile. Nel girone C la PromoPharma San Marino è inciampata a San Mauro Pascoli contro il Rubicone (3-0; 21, 21, 22 i games racimolati dai titani in un’ora e 13’). "A differenza dell’andata, stavolta il match l’abbiamo giocato, ci abbiamo creduto: non ho nulla da rimproverare ai ragazzi", commenta coach Mascetti, che ha visto i suoi soffrire particolarmente la battuta degli avversari. Per i sammarinesi 14 punti di Benvenuti e 13 di Kiva, In classifica la PromoPharma resta terzultima a braccetto con Spezzano e Ravenna. Nel girone E, invece, disco rosso per la Ventil System San Giovanni, che è scesa a Turi per affrontare la quarta e ultima trasferta pugliese della stagione (3-1; 25-12, 25-15, 16-25, 25-15 lo score). Come si evince facilmente dai parziali, non c’è stato un singolo set lottato, anche se i marignenesi nella terza e nella quarta frazione hanno avuto una reazione con l’ingresso di Venturini. Morichelli (13 pt) è stato l’unico dei suoi a finire in doppia cifra: a quota 9 Mancinelli. Le cose, sotto rete, sono andate decisamente meglio nel torneo di B2 femminile, con entrambe le realtà del territorio che hanno vinto.

Alla palestra ‘Fontanelle’ di Riccione la Lasersoft non ha fatto sconti al fanalino di coda Monte Urano (3-0 in un’ora e un quarto; 16, 21, 15 i parziali). Tallevi (11) e Gugnali (10) le più prolifiche. Sempre nel girone G, l’Athena Projet System ha sbancato Pagliare (1-3 nell’ascolano; 28-30, 25-21, 14-25, 20-25). Tre punti preziosi, che permettono alle riminesi di rimanere a -3 dalla zona salvezza. Buona la ripartizione della pericolosità (Zammarchi 17, Bologna 16, Altini 14, Costantino 13).