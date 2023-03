A segno i gemelli Frati e il Piacenza va al tappeto

Vittoria casalinga nel campionato Under 14 prof per il Rimini che non ha lasciato scampo al Piacenza (2-0). Le reti biancorosse sono state realizzate da Fabrizio Frati e Alessio Frati. Rimini: Savoretti, Amantini, (30 st Macchour ) Di Angelo (7’ st Odino), Vichi, (14’ st Paganini) Tito, Bartolucci, Pensalfini, (20’ st Mariotti) Arseni, (14’ st Ciaroni) Frati, Fabrizio, Fulvi, Frati, Alessio (15’ st Giovagnoli). All.: Berardi. Pareggio sul campo del Fiorenzuola per la San Marino Academy (3-3). Per i biancazzurri sono andati a bersaglio Tombini, Marra e Ciacci nel finale a chiudere il match sul pareggio.

Under 14 professionisti (20ª giornata): Cesena-Sassuolo 2-2, Modena-Reggiana 4-0, Fiorenzuola-San Marino Academy 3-3, Imolese-Bologna 1-2, Rimini-Piacenza 2-0, Parma-Spal 5-1.

Classifica: Parma 57; Bologna 46; Sassuolo 45; Spal 38; Modena 35; Cesena 34; Rimini 33; Piacenza 18; Reggiana 16; Imolese 15; San Marino Academy 6; Fiorenzuola 2.