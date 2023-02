A Serravalle il San Martino in Rio, i marignanesi contro la capolista

Giocano entrambe in casa, le realtà del nostro territorio che prendono parte al campionato di volley B maschile, torneo che celebra oggi la giornata numero 17. La prima a scendere in campo sarà la Ventil System San Giovanni, che se la vedrà in Valconca con il Molfetta, vale a dire la capolista solitaria in questo girone E (playball alle 18). Uno scoglio bello alto, ma per Alessandro Della Balda non insuperabile. "I pugliesi cominciano a mostrare qualche cedimento – sostiene il coach marignanese –. Hanno perso in coppa, poi sono usciti a mani vuote da Ancona in campionato. E con Loreto, pur vincendo, hanno sofferto parecchio. Insomma, non li vedo inavvicinabili", ci vuole credere il tecnico, che va a caccia di punti-salvezza. Mezz’ora più tardi, a Serravalle, la PromoPharma San Marino nel girone C riceverà i reggiani del San Martino in Rio. I titani non avranno, né oggi né per il resto della stagione, il ‘martello’ Federico Borghesi, che si è infortunato seriamente al ginocchio in allenamento.