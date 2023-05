A un passo dalla finale

Se sarà nuovamente Folgore contro Fiorentino nella finale scudetto del campionato di futsal sammarinese, così come è accaduto in quella di coppa, lo si saprà al termine delle semifinali di ritorno, in programma martedì. Certo è che martedì sera le due formazioni hanno fatto passi importanti in questa direzione. Le semifinali di andata hanno espresso infatti verdetti abbastanza chiari, benché non ancora evidentemente assoluti. Il Fiorentino ha messo due reti di vantaggio – ma in realtà tre, considerando il miglior posizionamento in stagione regolare – fra sé e La Fiorita (3-1 il risultati finale nel match d’andata), mentre la Folgore ne ha messe tre (che diventano virtualmente quattro) fra sé e il Tre Fiori (4-1 i primi novanta minuti delle semifinali). Ora spazio ai match di ritorno che realmente pronunceranno i nomi delle due finaliste.