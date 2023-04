A Verucchio si mette in luce Alessandro Nanni

Il Tucano Race to Scotland ha fatto tappa al Rimini Verucchio Golf mettendo in palio, oltre ai premi di giornata, l’accesso alla finale nazionale al Matilde Golf. Alessandro Nanni ha vinto con 72 colpi, gli stessi del par previsto per i professionisti. In prima categoria Daniele Attala (37) ha preceduto Andrea Morri (34), in seconda Giuseppe Fabbri (40) ha consegnato il miglior punteggio netto assoluto contro il quale nulla ha potuto Gianluigi Giacobbi (32), mentre in terza Luca Esposito (37) ha ottenuto il successo seguito da Roberto Ioli (34). Premi speciali a Edda Rossi (36) e Stefano Donati (38), migliori lady e senior. Accessi alle finali nazionali in palio anche nelle gare al Riviera. Il via con il Club Med Trophy e finale a Salsomaggiore. Ci saranno Guido Giunta, vincitore con 74 colpi, Domenico Parma (42), Igor Italiani (40) e Massimo Celesti (41), i migliori nelle tre categorie nette. Martin Argenti Green Cup: Matteo ed Enrico Bernabé hanno vinto pareggiando il par del percorso in 70 colpi. Nella categoria netta Floriano Savini ed Edoardo Moroni (43) hanno avuto la meglio su Alberto Ferretti e Marco Alberti a pari punti.

Andrea Ronchi