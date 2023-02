A Verucchio spazio alle coppie La spuntano Quatrocolo-Canini

Dopo un mese di stop è ripresa l’attività agonistica al Rimini Verucchio Golf Club. Su un percorso in ottime condizioni, nello scorso weekend, i giocatori sono scesi in campo con divertente formula a coppie. Gianrico Quatrocolo e Tiziano Canini hanno vinto la gara con 67 punti precedendo di un solo colpo Joanne Amici e Enrica Bussolati al termine di un avvincente testa a testa che si sono aggiudicate il premio quale miglior coppia femminile. Ottima prova per Elia Casali e Silvia Ercolani Casadei (68) seconda coppia netta. Al Riviera Golf il weekend si è aperto con il Tm Open, con accesso alla semifinale nazionale preludio a quella internazionale in Marocco. Vi prenderanno parte Federico Pietanesi, vincitore della gara con 73 colpi, Enrico Belleggia (68), Roberto Nisi (69) e Massimiliano Grilli (65) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo nel Passion Golf vinto da Enrico Bernabé con 79 colpi. A Stefano Palmieri (37), Pietro Serreli (31) e Marco Palazzetti (36) i premi di categoria.

Andrea Ronchi