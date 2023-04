"Abbiamo bisogno della spinta del pubblico"

Classifica alla mano, nel girone Bianco di A2 quello odierno al Flaminio (ore 19, fischiano Caforio, Perocco e Di Martino) è il match-clou di questa terza giornata, ultima di andata. Rinascita e Agrigento si spartiscono infatti il primato a quota 8 e chi vince, di conseguenza, fa un ulteriore passo verso i playoff. Peccato, per l’Rbr, non poter giocare questa partita in equità competitiva. Sì, perché i siciliani si presenteranno col loro normale assetto, forti di entrambi gli americani, l’ala piccola Francis e il centro Marfo, mentre i biancorossi saranno sempre largamente rimaneggiati. Rispetto a una settimana fa rientra Johnson, con coach Ferrari che potrà ruotare 7 uomini invece di 6, visto che Bedetti e Meluzzi sono sempre out, per non parlare di Ogbeide, la cui stagione è già finita. "È veramente una gioia per gli occhi – prova a scherzarci su il tecnico –. La situazione purtroppo è questa, ma avere qualcuno in più naturalmente è importante", aggiunge Ferrari, che alla palla a due andrà con Tassinari, Johnson e Anumba sul perimetro, più Masciadri e D’Almeida nei paraggi del canestro. Dalla panchina si alzeranno poi Scarponi e Landi. Stop, a meno che qualcuno si carichi presto di falli e questo catapulti sul parquet anche il 18enne Morandotti. Una RivieraBanca che pure questa volta metterà in campo qualcosa di tattico, cioè si rifugerà nuovamente nella zona per qualche tratto di partita come fece a Trapani. "Per forza, messi così...", riflette l’allenatore biancorosso, consapevole che per strappare il referto rosa "ci vorrà un’impresa. Agrigento merita più della sua classifica, è una squadra completa, con giocatori italiani di ottimo livello".

Già, i due principali marcatori sono il play Alessandro Grande, 22.5 punti a uscita, e la guardia Lorenzo Ambrosin, che ne imbuca invece 16,5. "Poi c’è l’italo argentino Chiarastella che è un grande equilibratore, un numero 4 che all’occorrenza può portare pure palla", osserva Ferrari, che per provare a portarla a casa chiederà ai suoi di "controllare il ritmo, prendere più rimbalzi (‘dettaglio’ che a Trapani è stato determinante per spuntarla, ndr) e non subire la loro fisicità. Giochiamo poi in casa – sottolinea il coach – e abbiamo bisogno della spinta emotiva del pubblico, oggi più che mai. Avremo di fronte un’avversaria tosta, che lotterà su ogni palla".

alb. cresc.