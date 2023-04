Academy a secco nel derby con il Cesena

Il derby finisce 2-1, come all’andata. Quello che cambia, a Martorano, sono le dinamiche: allora il Cesena aveva trovato due vantaggi. Qui è la San Marino Academy a sbloccare l’incontro, salvo subire la rimonta bianconera che si sostanzia con il pareggio immediato di Zanni e con il gol di Porcarelli a ridosso del fischio di fine primo tempo. Il gol dell’1-0 è anche il primo degli acuti di giornata. Bella, anzi molto bella l’azione che porta Accornero alla seconda esultanza personale di stagione. Tutto nasce da un lancio di Micciarelli per il taglio di Tamburini. La centravanti aggancia e gira per Papaleo, che va subito al cross per Menin. Il capitano, sul secondo palo, sceglie saggiamente di armare il mancino di Accornero anziché cercare direttamente la porta. Il resto lo fa la giovane 21, sostituta di Barbieri in posizione di trequartista: rasoterra chirurgico nell’angolino opposto e nulla da fare per Frigotto.

Serie B femminile (24ª giornata): Tavagnacco-Ternana 0-4, Trento-Genoa 1-0, Sassari Torres-Arezzo 1-3, Apulia Trani-Ravenna 0-2, Cesena-San Marino Academy 2-1, Cittadella-Lazio 1-1, Napoli-Hellas Verona 3-1, Chievo-Brescia 4-3.

Classifica: Lazio 60; Napoli 58; Cittadella 57; Ternana 49; Chievo 44; Hellas Verona 42; Cesena 40; Brescia 34; Ravenna 29; San Marino Academy 28; Genoa 25; Arezzo 23; Tavagnacco 18; Sassari Torres 17; Trento 14; Apulia Trani 7.