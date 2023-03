Academy, ad Acquaviva passa la capolista Lazio

Esattamente come un girone fa, la Lazio si impone 3-0 sulla San Marino Academy concentrando i suoi gol soprattutto, benchè stavolta non esclusivamente, nella ripresa. Le titane, disposte con Baldini a supporto di Barbieri, cercano subito di sorprendere la capolista. L’intraprendenza dei primi minuti porta in dote però solo un paio di calci d’angolo, senza esito. Non che la Lazio faccia di più in attacco. Anche se alla mezz’ora le ospiti sbloccano la partita con Moraca che poi si ripeterà anche nella ripresa per il tris, prima del raddoppio firmato da Castiello. San Marino Academy: Montanari; Micciarelli, Larenza, Marenco, Ladu (78’ Zito); Bertolotti (78’ Accornero), Brambilla (72’ Bolognini); Marengoni (57’ Papaleo), Baldini (57’ Tamburini), Menin, Barbieri. A disp.: Olivieri, Amaduzzi, Fancellu, Gallina. All.: Domenichetti.

Serie B (19ª giornata): Trento-Ternana, Apulia Trani-Cittadella 0-1, Genoa-Sassari Torres 4-1, Hellas Verona-Brescia 3-0, Napoli-Ravenna 1-1, San Marino Academy-Lazio 0-3, Tavagnacco-Chievo 0-2, Cesena-Arezzo 2-2.

Classifica: Lazio 47; Cittadella 44; Napoli 43; Ternana 41; Chievo 38; Hellas Verona 35; Cesena 33; Brescia 28; Ravenna, San Marino Academy, Genoa 22; Arezzo, Sassari Torres 14; Tavagnacco 11; Trento 8; Apulia Trani 7.