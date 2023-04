Academy al top col Fiorenzuola Pari con la Spal per i riminesi

Tutto il bottino in tasca nel campionato Under 13 professionisti per la San Marino Academy che non ha lasciato scampo al Fiorenzuola in Emilia (3-2). Dopo aver impattato il gioco tecnico ed aver ceduto di misura nel primo dei tre tempi di gara, l’Academy ha calato due tris che sono valsi un dolce finale di stagione. Doppietta di Tesei e acuto di Prendi nel parziale centrale; in gol Ceccoli, Mazza e Samir in quella conclusiva. E’ finita in parità, invece, la sfida tra Rimini e Spal (2-2). Per i biancorossi sono andati a bersaglio Angelini e Cassano. Gol capaci di fermare la seconda della classe.

Under 13 professionisti (26ª giornata): Piacenza-Reggiana 3-0, Imolese-Sassuolo 1-4, Parma-Modena squadra B 4-2, Fiorenzuola-San Marino Academy 1-3, Rimini-Spal 2-2, Modena-Cesena 3-3, Bologna squadra B-Bologna 0-4.

Classifica: Parma 59; Spal 53; Sassuolo 49; Bologna, Piacenza 42; Cesena 41; Modena 36; Rimini 20; Reggiana 17; Imolese, San Marino Academy 13; Fiorenzuola 0.