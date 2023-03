Academy, basta Tamburini per tornare a vincere

Come all’andata, la San Marino Academy batte 1-0 l’Apulia Trani e ridà ossigeno alla propria classifica, dopo tre giornate trascorse senza incamerare punti. Raffaella Barbieri retrocede di qualche metro rispetto alla consueta posizione di centravanti. Quella viene assegnata a Tamburini, che con una zampata sottoporta nelle prime fasi del match decide una sfida molto delicata per entrambe le squadre in campo. Le biancazzurre salgono, così, a quota 25 in classifica in compagnia di Ravenna e Genoa. San Marino Academy: Olivieri; Ladu (87’ Marenco), Larenza, Zito, Prinzivalli; Brambilla, Accornero (73’ Micciarelli); Menin (62’ Pirini), Barbieri, Papaleo (46’ Marengoni), Tamburini (62’ Bertolotti) A disposizione: Montanari, Fancellu, Gallina, Bolognini. All.: Domenichetti.

Serie B (22ª giornata): Ternana-Arezzo 4-2, Apulia Trani-San Marino Academy 0-1, Brescia-Ravenna 3-0, Cittadella-Hellas Verona 1-0, Chievo-Genoa 2-1, Napoli-Cesena 4-0, Sassari Torres-Lazio 0-3, Trento-Tavagnacco 1-2.

Classifica: Lazio 56; Cittadella 53; Napoli 52; Ternana 45; Chievo 41; Hellas Verona 39; Cesena 36; Brescia 34; Ravenna, San Marino Academy, Genoa 25; Arezzo, Sassari Torres, Tavagnacco 17; Trento 11; Apulia Trani 7.