Academy beffata nel recupero dal Brescia

Epilogo amarissimo per la San Marino Academy in Lombardia. Il Brescia trova la rete da tre punti in pieno recupero (2-1), quando la squadra biancazzurra, passata indenne da un calcio di rigore, e dopo aver trovato il pari con Baldini, stava addirittura accarezzando l’idea del colpaccio. Invece a festeggiare sono le Leonesse, mentre le ragazze di Giulia Domenichetti si ritrovano costrette a registrare il secondo ko di fila e anche il sorpasso in classifica ad opera del Ravenna. Le biancazzurre restano inchiodate a quota 22 in condominio con il Genoa. San Marino Academy: Montanari; Micciarelli (46’ Gallina), Larenza, Zito, Ladu; Brambilla, Bolognini (58’ Menin); Marengoni, Accornero (76’ Papaleo), Baldini (67’ Barbieri), Tamburini (58’ Bertolotti). A disp.: Olivieri, Amaduzzi, Fancellu, Prinzivalli. All.: Domenichetti.

Serie B (20ª giornata): Arezzo-Apulia Trani 4-1, Brescia-San Marino Academy 2-1, Cittadella-Trento 2-0, Chievo-Hellas Verona 0-3, Lazio-Genoa 4-0, Ravenna-Cesena 3-0, Sassari Torres-Tavagnacco 4-1, Ternana-Napoli 1-3.

Classifica: Lazio 50; Cittadella 47; Napoli 46; Ternana 41; Hellas Verona, Chievo 38; Cesena 33; Brescia 31; Ravenna 25; Genoa, San Marino Academy 22; Arezzo, Sassari Torres 17; Tavagnacco 11; Trento 8; Apulia Trani 7.