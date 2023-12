Academy, debutto amaro per mister Venturi contro Pavia

Il Pavia espugna lo stadio di Acquaviva con una doppietta di Codecà che ribalta l’iniziale 1-0 firmato da Barbieri. Niente punti per la San Marino Academy nella dodicesima giornata di campionato. Le titane non hanno lesinato impegno, applicazione, attenzione e furiosa voglia di cambiare il senso di questo periodo che continua rimanere, per loro, avaro di soddisfazioni. C’era anche da mandare i primi segnali positivi a Giacomo Venturi, all’esordio sulla panchina biancazzurra, dopo l’addio con mister Ricci delle settimane scorse. E in effetti si sono visti, a tratti, alcuni effetti del lavoro condotto dal tecnico in questa sua prima settimana di lavoro. La squadra è in pieno work in progress, e non potrebbe essere altrimenti, eppure il tecnico sarà stato contento di vedere con quanta diligenza le sue ragazze hanno tentato di tradurre in pratica i suoi principi, specie nella prima frazione di gioco. Il tempo aiuterà a migliorare, si augurano sul Titano. Intanto, per il suo primissimo undici, contro Pavia mister Venturi decide di evitare la strada degli stravolgimenti. Sono confermate dieci delle ragazze scese in campo dal 1’ contro la Res Roma nel turno precedente di campionato. All’appello manca solo Siejka, squalificata e sostituita da Limardi. Ma non è sufficiente per mettere in tasca punti. E, così, le biancazzurre continuano a stazionare nella parte pericolosissima della classifica, in condominio con il Freedom a quota 6, e con soli cinque punti di vantaggio dal fanalino di coda Ravenna.

San Marino Academy: Limardi; Montalti, Gardel, Manzetti, Ladu; Puglisi (72’ Pirini), Brambilla, Bertolotti (84’ Buonamassa); Giuliani (84’ Tamburini), Menin (65’ Bonnín), Barbieri. A disposizione: Montanari, Modesti, Mariotti, Prinzivalli, Carlini. Allenatore: Giacomo Venturi.

Serie B femminile (12ª giornata): Ravenna-Parma 0-3 a tavolino, Genoa-Ternana 1-4, Tavagnacco-Lazio 0-3, Bologna-Freedom 3-2, Brescia-Arezzo 1-1, Chievo-Cesena 2-2, Res Roma-Hellas Verona 1-1, San Marino Academy-Pavia 1-2.

Classifica: Ternana, Lazio 27; Parma, Cesena 25; Genoa 21; Hellas Verona 19; Brescia 14; Chievo 13; Pavia 12; Bologna, Res Roma 11; Arezzo 8; San Marino Academy, Freedom 6; Tavagnacco 4; Ravenna 1.