Academy impegnata sul campo del Genoa

Il 2023 non è iniziato nella maniera migliore e per la San Marino Academy la parola d’ordine, adesso, è riscatto. Lo ricercheranno nella prima trasferta del nuovo anno, a Genova, sede di una sfida che per le titane sarà del tutto inedita (inizio alle 14.30 al campo sportivo Nazario Gambino di Arenzano). E il Genoa sarà, per le ragazze biancazzurre, anche il penultimo avversario del girone di andata. Si tratta di una neopromossa e finora ha incontrato delle difficoltà.

Serie B femminile (14ª giornata): Lazio-Hellas Verona, Chievo-Sassari Torres, Cittadella-Napoli, Genoa-San Marino Academy, Ravenna-Arezzo, Tavagnacco-Cesena, Ternana-Brescia, Trento-Apulia Trani.

Classifica: Lazio 32; Napoli 30; Cittadella 28; Chievo, Ternana, Cesena 26; Brescia 21; Hellas Verona 19; San Marino Academy 18; Ravenna 17; Arezzo 12; Tavagnacco 11; Sassari Torres 10; Trento, Genoa 8.