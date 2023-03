Academy, sul Titano arriva il Cittadella

Match decisamente impegnativo quella della 21esima giornata per le ragazze della San Marino Academy che oggi (calcio d’inizio alle 14.30) ad Acquaviva attenderanno la visita del Cittadella secondo della classe. All’andata la San Marino Academy cedette per 3-1 e più in generale fu autrice di una prova sottotono. Anche questo si unisce al novero degli stimoli per una gara che le ragazze di Domenichetti vogliono votare al proprio riscatto.

Serie B femminile (21ª giornata): Hellas Verona-Ternana, Napoli-Sassari Torres, Cesena-Brescia, Ravenna-Lazio, San Marino Academy-Cittadella, Tavagnacco-Apulia Trani, Trento-Chievo, Genoa-Arezzo.

Classifica: Lazio 50; Cittadella 47; Napoli 46; Ternana 41; Hellas Verona, Chievo 38; Cesena 33; Brescia 31; Ravenna 25; Genoa, San Marino Academy 22; Arezzo, Sassari Torres 17; Tavagnacco 11; Trento 8; Apulia Trani 7.