Academy tra conferme e novità

Il settore giovanile femminile della San Marino Academy sta per ripartire con alcune novità. La prima è certamente il ritorno dell’Under 17 dopo una stagione di assenza. La squadra ‘erediterà’ gran parte del gruppo che l’anno scorso seppe spingersi fino alle top 8 d’Italia nella categoria Under 15, mister compreso. Sarà infatti Giacomo Piva a guidare le ragazze nella loro prima avventura in gare 11 contro 11. Al suo posto, in Under 15, subentra Michele Del Mastro, mentre la formazione Under 12, che come di consueto prenderà parte al campionato sammarinese di categoria, sarà affidata ad Alessandro Argilli. La Primavera ritrova Filippo Zaghini. Il mister torna in sella alla formazione Under 19 dopo tre anni, succedendo, nell’ordine, a mister Urbinati e mister Iencinella. La categoria di riferimento sarà sempre quella élite, ossia il campionato Primavera 1, che raccoglie il meglio dell’intero panorama italiano, comprese le campionesse della Roma.