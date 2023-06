Aci Golf, Lorenzo Gotti vince con 74 colpi In campo femminile brilla Nicoletta Ricci

Oltre 250 giocatori hanno raggiunto il Riviera Golf nei giorni scorsi confermando la volontà dei turisti di contribuire alla ripresa della Romagna dopo l’alluvione. Il lungo fine settimana passato si è aperto con una tappa del circuito Aci Golf. L’argentano Lorenzo Gotti ha vinto con 74 colpi mentre il modenese Alessio Balugani (68), il fiorentino Andrea Vitali (38) e Vladimiro Kofler (41) del Golf Brianza si sono imposti nelle tre categorie nette. Nicoletta Ricci (nella foto) è stata la miglior lady (31). Il giorno seguente, grazie a degli ottimi recuperi, Emanuele Danzi (76) ha vinto la Dashgolf Cup al termine di un avvincente testa a testa con Jacopo Vianelli a pari colpi. In prima categoria Giorgio Boinega (38) ha preceduto Claudio Fusco (36), in seconda Giordano Ambrosini (40) ha ottenuto un largo successo su Laura Giuliani (37) mentre in terza Marco Cazzola (42) ha vinto seguito da Vittorio Leardi (40). Domenica giocatori nuovamente in campo nel Club Med Cup. Emanuele Maestro Cottini ha vinto pareggiando il par del percorso in 70 colpi. Floriano Savini (39), Sergio D’Aleo (45) e Dante Bruno (42) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi