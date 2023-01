Acuti per Alessandri e Verde

Sotto la pioggia di Castel San Pietro, due vittorie per i giovani atleti del ‘riminese’ nella prima prova del Cds di corsa campestre Fidal Emilia Romagna, rassegna che vivrà poi altre due tappe a Faenza e Ferrara il 5 e il 19 febbraio. Nella fascia cadetti, su 2.6 km, a spuntarla è stato Achille Alessandri (Libertas, classe 2008), che si lasciava il secondo classificato a ben 16’’. Buon quinto posto per il coetaneo Pietro Lami del Golden. L’altro ‘sigillo’ tra le cadette, con Carlotta Verde (2008, tesserata pure lei per la Libertas Rimini) che metteva tutte le avversarie in fila sui 2 km del percorso: nona la compagna di scuderia Allegra Belletti. Tra le juniores, podi per le 2005 Sara Crociani (argento) e Alice Alessandri (bronzo), quest’ultima sorella di Achille. Medaglia al collo anche per Brayan Schiaratura (Golden), terzo nella categoria allievi.