Acuto di Andreas Miserendino con il bronzo all’Austria Open

Ancora un podio internazionale per Andreas Miserendino (in foto), che a Innsbruck, teatro dell’Austria Open G1 di taekwondo, rassegna che ha coinvolto più di 1.100 atleti provenienti da vari Paesi europei e dall’Asia, si è messo al collo una medaglia di bronzo. Tredici anni, seguito dal maestro Davide Berti al Taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione, Miserendino ha combattuto nella fascia cadetti al limite dei 45 kg. Al debutto, nei sedicesimi, Andreas si è imposto per due round a zero sull’austriaco Aicher e con lo stesso punteggio ha liquidato negli ottavi il tedesco Rubio. Nei quarti si ritrova sul tatami un altro avversario tedesco, Wiedemman, rivale che viene piegato con lo score di 2-1. Il podio è già certo, poi, in semifinale, Miserendino inciampa con l’azzurro Sevagian. Il risultato resta oltremodo positivo e quella ‘semi’ raggiunta gli farà acquisire ulteriori punti che andranno a rimpolpare quel ranking olimpico che già lo vede piazzato al 46esimo posto.