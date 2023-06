Addio a Gamberini, Falcons e Delfini in lutto

Il mondo del baseball piange la scomparsa di Dimes Gamberini (foto), 73 anni, storico allenatore che la Romagna l’ha vissuta fino in fondo, vista la militanza anche per Falcons e Riccione. Protagonista da giocatore a inizio anni ’70 per quattro anni a Bologna, Gamberini faceva attualmente parte dello staff tecnico degli Athletics (Serie A), ultima tappa di una lunga e importante carriera di allenatore. 73enne, Gamberini aveva cominciato ad allenare a fine anni ’80 da Casalecchio di Reno, nella società Calze Verdi B. C., poi nella Fortitudo Bologna (portata in finale scudetto nel 1992), e più volte in Romagna: a Godo al fianco di Bill Holmberg, poi con Torre Pedrera Falcons e Delfini Riccione. Di grande importanza anche l’impegno con le Nazionali giovanili. Ha svolto infatti il ruolo di coach prima e manager poi nella Nazionale Under 15 (vincendo l’oro nel 2009 da coach e nel 2011 da manager), portata nel 2012 a giocarsi il Mondiale in Messico, e per le selezioni dell’Emilia-Romagna. Innumerevoli i messaggi di cordoglio da parte di tutto il mondo del baseball, a partire da quello del presidente federale, Andrea Marcon. "Alla famiglia Gamberini vanno le più sentite condoglianze del presidente Andrea Marcon – si legge nella nota Fibs -, in rappresentanza del consiglio federale, e del segretario generale Giampiero Curti, in rappresentanza di dipendenti e collaboratori della Fibs".