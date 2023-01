Addio Donato: lo sport piange lo storico presidente del Coni

Si è spento a 74 anni l’ex presidente del Coni di Rimini Donato Mantovani (nella foto). Era ricoverato all’Infermi da poco prima di Natale e dall’ospedale, purtroppo, non è più uscito. Lascia la moglie Anna e i tre figli, Marco, Silvia e Chiara. Sportivo a tutto tondo, con trascorsi amatoriali come giocatore di tennis ed esperienze da dirigente nell’ambiente del pattinaggio, Mantovani era stato presidente del Coni provinciale in ben quattro mandati (‘96-’12). In carriera aveva ricevuto sia la Stella d’Argento (1999) che la Stella d’Oro (2008) dirigenti Coni.

Personaggio schietto, poco ‘politico’, Mantovani era un combattente di razza. Come si evince dal suo post scritto su Facebook lo scorso 24 dicembre. "Cari amici, tanti auguri per un felice Natale (..) all’insegna dell’amore, ne abbiamo tutti bisogno. Io ora sono nell’albergo Infermi di Rimini in attesa di essere pronto per il secondo set della mia partita. Sono convinto che anche questa volta con grinta ne uscirò fuori (...)". I funerali di Mantovani si terranno domani, alle 15, alla chiesa del Crocifisso.