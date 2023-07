AdriatiCup, spalti gremiti Buona la prima

Buona la prima! Ha riscosso unanimi consensi l’edizione numero 1 dell’AdriatiCUP, organizzata dall’Ultimate Fano Frisbee Association in collaborazione con la Fiorini Pesaro Rugby e col patrocinio del Comune di Pesaro. Nella due giorni di Ultimate Frisbee andata in scena al "Tecnowool Rugby Park" si sono infatti incastrati tutti i tasselli del mosaico, offrendo ai presenti sport, divertimento ed inclusività. Intensità, velocità e abilità acrobatiche hanno entusiasmato il pubblico intervenuto sugli spalti, dove i neofiti di questa disciplina hanno potuto apprezzare anche il cosiddetto Spirito del Gioco. La conoscenza ed il rispetto delle regole, che vengono applicate dai giocatori in campo senza ricorrere a degli arbitri, ne sono i cardini, rivestendo grande importanza in questo sport. Sono state 14 le formazioni a sfidarsi sul prato verde pesarese.