Ai Falcons la Winter League allievi Dominato il raduno di Trento

I Falcons non sono nuovi a imprese del genere, almeno all’aria aperta. Ma quello conquistato a Trento è il primo titolo italiano indoor di baseball giovanile per il club riminese, che si è aggiudicato la Winter League allievi 2023. Una vittoria mai in discussione per il gruppo allenato da Simona Conti, squadra che nella prossima stagione estiva disputerà il campionato under 15 e sarà guidata da Davide Sartini. I terribili ‘falchetti’ non hanno davvero fatto sconti a nessuno, come dimostrano i risultati nel concentramento decisivo in Trentino. Prima un 9-1 con Rovigo e un 5-0 con la Sambonifacese nella fase a gironi, quindi un secco 6-0 in finale contro Ravenna, per un totale di 20 punti segnati a fronte di appena uno incassato. E’ arrivato il titolo per questi ragazzi nati nel 2009 e non potevano mancare i riconoscimenti individuali. Francesco Carlini (in foto mentre viene premiato) è risultato il miglior lanciatore con 12 strike-out su 13 avversari affrontati, mentre Luca Tadei è stato eletto miglior battitore (mb 750).