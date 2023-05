Ai nazionali Confsport Leone cattura l’oro

È nata solamente 6 mesi fa, la Riviera Gym, ma per la società riminese di ginnastica ritmica è già tempo di raccogliere risultati di rilievo. A San Benedetto del Tronto, sulle pedane allestite nel palasport ‘Bernardo Spreca’, Miriam Leone (foto) ha catturato la medaglia d’oro nel corpo libero, categoria Giovanissime serie C, alle finali nazionali Confsport. Miriam, che è di Bellaria Igea Marina e ha appena 9 anni, ha arricchito poi il suo palmares conquistando pure l’argento nel concorso a squadre – sempre corpo libero –, insieme a lei la sorella Gaia e Greta Giorgi. La Riviera Gym può andare poi orgogliosa per un altro argento, quello finito al collo di Anna Somarriba nella categoria Allieve serie B. Sono salite inoltre sul podio, accomodandosi sul terzo gradino, Marta Annessi e Sofia Bianchi, portando a cinque il computo totale delle medaglie finite nella bacheca societaria, per la soddisfazione dell’allenatrice Katia Bullo. Un club, la Riviera Gym, che fa base nella nuova palestra delle scuole elementari ‘Ferrari’. Prossimo appuntamento a fine mese, a Pesaro, con le finali nazionali Confsport di A e D.