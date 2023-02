Un solo precedente e non positivo. Domenica in casa della Vis Pesaro il Rimini ritrova il fischietto della sezione di Matera, Leonardo Mastrodomenico. Fu lui a dirigere il match sul campo del Prato, era la stagione 2020-2021 in serie D, perso per 2-1 dai biancorossi. Un precedente anche con la Vis Pesaro, la passata stagione nel match che i marchigiani giocarono in casa dell’Olbia in serie C (1-1). L’arbitro di Matera domenica nelle Marche sarà assistito da Veronica Martinelli di Seregno ed Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce. Le altre designazioni: Alessandria-San Donato Tavarnelle a Valerio Vogliacco di Bari, Montevarchi-Fiorenzuola a Emanuele Ceriello di Chiari, Fermana-Ancona a Gianluca Grasso di Ariano Irpino, Imolese-Cesena ad Antonino Costanza di Agrigento, Lucchese-Recanatese a Mauro Gangi di Enna, Olbia-Virtus Entella a Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola, Pontedera-Carrarese a Gabriele Sacchi di Macerata, Reggiana-Gubbio a Davide Di Marco di Ciampino, Siena-Torres a Enrico Gemelli di Messina.