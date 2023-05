Al Ct Venustas è tempo di semifinali

Sono rimasti soltanto in quattro, sui campi in terra rossa del Ct Venustas, teatro di questo torneo di Quarta maschile che apre la stagione del circolo di Marina. Le semifinali si sarebbero dovute disputare ieri, ma il maltempo ha fatto slittare gli incontri. I ‘superstiti’ sono Vincenzo D’Iorio, che difende peraltro i colori del Venustas, Matteo Nibbio (Ravenna Sport Center), Erivan Giannini (Gt Rivazzurra) e Andrea Torri, alfiere del Ct Casalboni. Quest’ultimo, classifica 4.5, nei quarti ha piegato la testa di serie numero 2, il 4.1 Davide Pietrini (6-4, 6-0 lo score della partita). Giannini, che è addirittura un ‘non classificato’, si è invece imposto sull’ottava testa di serie, il 4.1 Nicola Montagna, battuto in quel ‘long tie-break’ che sostituisce il terzo set (6-1, 5-7, 10-3 i parziali). Il 4.1 D’Iorio, che il n. 3 del seeding, non ha dovuto spremersi affatto, beneficiando del forfait dell’avversario. Per Nibbio, infine, un 6-3, 6-4 su Ivan Pompili.