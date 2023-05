Al ‘Mannucci’ con oltre 100 tifosi al seguito

Oltre 270 chilometri da percorrere in una giornata lavorativa e con l’orario di rientro previsto a notte fonda. Condizioni che avrebbero scoraggiato chiunque. Non i tifosi del Rimini. Saranno oltre un centinaio quelli che stasera si accomoderanno nel settore ospiti della stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Perché, è vero, il Rimini nel girone di ritorno non li ha convinti. Anzi, li ha mandati spesso su tutte le furie. Ma, si sa, l’amore è l’amore. E quello per la maglia a scacchi, per chi lo prova, è qualcosa a cui poi è difficile dire di no. Anche se le condizioni sono complicatissime. E allora, biglietto in tasca e sciarpa al collo, questo pomeriggio saranno in tanti a mettersi in viaggio verso la Toscana. Là ci sono i biancorossi ad attenderli al gran completo. Ampia scelta, infatti, per Marco Gaburro.