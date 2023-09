Al ’Manuzzi’ dirige Scatena di Avezzano

Tre volte negli ultimi sei anni. Il Rimini per il derby di domenica al ’Manuzzi’ ritrova Gabriele Scatena. Il fischietto di Avezzano è stato designato a dirigere il match dei biancorossi contro il Cesena. Tre i precedenti. Il primo nella stagione 2017-2018 in serie D. Al Rimini, allora, al ’Neri’ bastò il gol di Ambrosini per avere la meglio sulla Colligiana. Scatena ritrova i biancorossi due stagioni dopo in C. E il risultato non è altrettanto fortunato per il club di Piazzale del Popolo. Stagione 2019-2020 e i romagnoli vengono battuti, sempre al ’Neri’, dalla Virtus Verona (2-1). Decisamente meglio la scorsa stagione. C’era il fischietto abruzzese a dirigere Gubbio-Rimini nel girone d’andata: 2-0 per i biancorossi, a segno Gabbianelli e Tonelli. Ad assistere Scatena saranno i guardalinee

Veronica Vettorel di Latina e Giacomo Monaco di Termoli. Quarto uomo: Dario Madonia Palermo.