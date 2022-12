Al memorial Benvenuti oggi e domani sfide a Serravalle

Si è appena disputato il memorial ‘Casadei’ e già sotto rete è tempo di un nuovo torneo, nell’antica repubblica della libertà. L’appuntamento – questa volta con la pallavolo in rosa – è per oggi e domani, sempre a Serravalle. In quella palestra, che è un po’ la ‘casa’ del volley sammarinese, andrà in scena il memorial ‘Paolo Benvenuti’, rassegna che vuole ricordare il vice-presidente della federazione, nonché ex giocatore e allenatore, un personaggio che è venuto a mancare nell’aprile 2016. Quattro le squadre coinvolte, con la formula che prevede per oggi (dalle 18) le semifinali, mentre domani, alla stessa ora, sarà tempo di finali. Oltre alla nazionale del Titano saranno ai nastri due formazioni di serie C (Vtr Sg Volley, Rubicone In) e una di D (Figurella Rimini). Nella selezione di San Marino il ct Lucchi (foto) potrà contare su Bernardi e Casadei (palleggiatrici), Valentini, Menicucci, Esposito e Ugolini (centrali), Grossi e Zanotti (liberi), Ricciotti, Rossi, Lazzari, Ghinelli, Gobbi e Colombari (laterali).