Al Neri dirige Di Marco

Un solo precedente in serie D nella stagione 2017-2018 e non disse bene a Rimini. Sarà Davide di Marco a dirigere i novanta minuti di sabato al ’Romeo Neri’ tra Rimini e Virtus Entella. Il fischietto della sezione di Ciampiano incrociò il cammino dei biancorossi, allora allenati da Luca Righetti a Sansepocro. Vinsero i toscani per 3-1 con l’unica rete riminese segnata da Valeriani. Un precedente anche con i liguri la passata stagione. Virtus Entella-Vis Pesaro, allora, finì con un pari senza gol. Di Marco sabato in Romagna sarà assistito da Federico Pragliola d Terni e Ivan Catallo di Frosinone. Quarto uomo Ettore Longo di Cuneo. Le designazioni: Alessandria-Gubbio Alessandro Di Graci, Montevarchi-Reggiana Gabriele Scatena di Avezzano, Carrarese-San Donato Tavarnelle Gioele Iacobellis di Pisa, Fermana-Recanatese Andrea Ancora di Roma 1, Fiorenzuola-Ancona Gabriele Restaldo di Ivrea, Pontedera-Lucchese Samuele Andreano di Prato, Siena-Imolese Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, Torres-Cesena Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, Vis Pesaro-Olbia Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.