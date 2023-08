Al Neri si scende in campo contro i tumori

Il Rimini scende in campo con la Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. In occasione della prima partita di campionato in programma venerdì sera contro l’Arezzo i biancorossi arriveranno sul terreno di gioco con una maglia speciale dedicata alla lotta e alla prevenzione dei tumori e una parte dell’incasso sarà devoluto alla Lilt. "Iniziamo questo avvincente campionato – dicono dal club biancorosso – e al fianco di Lilt come partner per trasmettere valori importanti, incentivare la pratica sportiva, in particolar modo di bambini e adolescenti, con il fine di ridurre l’incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita". Inoltre i volontari della sezione di Rimini saranno presenti al Romeo Neri con un loro gazebo per distribuire materiale informativo. Saranno presenti la presidente del Rimini Stefania Di Salvo, Luigi Viana, coordinatore regionale Lilt, e Nello Montalbano in rappresentanza del presidente dell’associazione provinciale di Rimini.