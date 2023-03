Al Pala De André almeno 300 tifosi biancorossi Mini-abbonamento per la poule promozione

Ci sarà una bella macchia biancorossa, sui gradoni del Pala De André. Difficile quantificare l’esodo, anche perché contrariamente a quanto era stato detto in un primo momento, i biglietti – almeno quelli numerati, il cui costo è di 22 euro – si potranno acquistare anche oggi pomeriggio ai botteghini del palas ravennate. Gli aficionados dell’Rbr dovrebbero aggirarsi comunque attorno ai 300-400. A proposito di tifosi, la società riminese ha appena varato la ‘Tripla’, il mini-abbonamento per le tre gare interne della Poule Promozione. Ancora non si conoscono le avversarie e neppure se la Rinascita verrà inserita nel gironcino delle quarteseste o delle settimenone. Si conoscono però le date, poiché tutte le squadre provenienti dal girone Rosso giocheranno in casa la prima, la terza e la quinta giornata, cioè il 2, il 16 e il 30 aprile. La dirigenza ha concesso agli abbonati una prelazione per confermare il proprio posto nella Poule, prelazione che si potrà esercitare da domani a lunedì 27. Da martedì 28, poi, vendita aperta a tutti. Il posto (numerato) più conveniente è la poltroncina rossa: ci si abbona infatti con 40 euro, quando un tagliando per una singola partita ne costa 20 (formula ‘prendi tre, paghi due’). Per una poltroncina bianca ci vorranno invece 60 € (25 il biglietto), per un parterre 100. Per una tessera in curva, infine, occorrono 30 euro (12 un tagliando). Le tessere si possono acquistare nella sede di Rbr, e nelle tabaccherie Pruccoli e Millenium.