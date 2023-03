Al Queen’s i terza e quarta categoria

E’ sempre tempo di tornei, sui campi del Queen’s Club Cattolica. E’ appena terminato il ‘Rodeo Junior Galimberti Tennis Academy’ riservato agli under 10, 12 e 14, ed ecco profilarsi all’orizzonte il ‘Rodeo Queen’s Combined’ per giocatrici e giocatori di Terza e Quarta categoria. Si comincia questo fine settimana col tabellone di singolare maschile, con le iscrizioni che scadranno oggi a mezzogiorno. Si tratta del secondo atto di questa speciale combinata. Il regolamento prevede che alla fine dei due tornei venga redatta una classifica sulla base dei risultati ottenuti in entrambi i tabelloni, con premi ai migliori tre. In ogni singola tappa ai vincitori vengono assegnati 10 punti: 7 per i finalisti, 4 per i semifinalisti e un solo punticino va a chi esce di scena nei quarti. "Il programma è fitto – sostiene Giorgio Galimberti, direttore dell’omonima Academy –. A fine aprile avremo un torneo under 10 e 12, tappa di categoria A del circuito regionale".