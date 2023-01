Al Queen’s sollevano la coppa quattro baby della provincia

Al termine di un paio di settimane dense di sfide, la prima edizione del ‘Galimberti Tennis Academy Junior trophy’, torneo riservato alle categoria under 10, 12 e 14, maschile e femminile, ha emesso i suoi verdetti. Quattro i vincitori del ‘riminese’ sui campi del Queen’s club Cattolica. A livello under 10 è stata addirittura doppietta per le baby ‘racchette’ dell’Accademia diretta da Giorgio Galimberti, che ha visto il figlio Pietro imporsi tra i ragazzini (7-5, 6-2 in finale su Riccardo Arcangeli del Ct Cerri Cattolica), mentre tra le femmine l’ha spuntata Rachele Franchini (6-1, 7-5 su Diamante Campana del Ct Zavaglia). Un altro ‘sigillo’ nel tabellone U12, con Pietro Tombari (Tc Riccione) che prevaleva 6-3, 6-1 su Michele Tonti del Misano Sporting club (nella foto i finalisti durante le premiazioni). L’ultimo acuto nell’under 14 maschile, con Emanuele Ascani (Gt Rivazzurra) che completava il suo percorso netto battendo 6-1, 7-5 il bolognese Giacomo Fabbri.