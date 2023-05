Al Queen’s un Itf da 25 mila dollari Ma il sogno resta un Challenger

Il Queen’s di Cattolica sarà teatro di un torneo internazionale maschile di tennis, un Itf da 25mila dollari. L’appuntamento è in programma dal 18 al 24 giugno, con Giorgio Galimberti – ex Davisman azzurro – quale deus ex machina dell’evento, nonché più che probabile direttore del torneo. "Nel calendario Itf si era liberata una data ed è arrivata questa opportunità dalla Fit – rivela Galimberti –. L’abbiamo saputo a febbraio e ci siamo mossi subito, trovando consensi.

All’inizio il montepremi doveva essere di 15mila dollari, poi l’abbiamo alzato a 25mila: questo ci permetterà di avere più ‘appeal’ presso i giocatori, che in quel periodo della stagione a Cattolica vengono volentieri. L’entry list uscirà più avanti, ma contiamo di avere con noi ‘racchette’, italiane e non solo, che nella classifica Atp oscillano dalla posizione numero 250 alla 1000", ipotizza l’organizzatore, che vuole comunque crescere ulteriormente. A partire dal prossimo anno. "Abbiamo già fatto richiesta di una data per portare un Challenger da 100mila dollari nel 2024: il periodo dovrebbe essere sempre giugno", fa sapere Galimberti, che al Queen’s ha la sua Academy con una trentina di allievi ‘full time’. Tra questi anche il cesenaticense Francesco Forti.

All’Itf di Cattolica sono poi attesi i giocatori più interessanti del nostro territorio, da Marcello Serafini ad Alessandro Pecci, così come potrebbe far capolino al Queen’s Manuel Mazza. Il circolo cattolichino è dotato di nove campi su tre diverse superfici. Questo torneo si disputerà sulla terra rossa, con tanto di sezione notturna. Sul campo ‘centrale’, inoltre, verrà allestita una tribunetta.

a. c.