Al Riccione basta Uzqueda per battere il Portogruaro

Prezioso successo per la Femminile Riccione sul campo del Portugruaro (1-0). A decidere in match è stata una rete segnata da Uzqueda a due minuti dal novantesimo su calcio di rigore. Un gol che ha chiuso una gara decisamente equilibrata e combattuta, nella quale il Riccione si è fatto vedere spesso nell’area veneta, ma senza troppa concretezza. Almeno fino a quando Cimatti, nel finale, è stata stesa in area e Uzqueda dal dischetto non ha sbagliato portando nelle casse biancazzurre tre punti preziosissimi.

Serie C Girone B (16ª giornata: Rinascita Doccia-Padova, Bologna-Lewonski 3-0, Villorba-Sanbenedettese, Portogruaro-Femminile Riccione 0-1, Venezia calcio-Lumezzane 0-3, Jesina-Orvieto 2-0, Triestina-Venezia fc 1-6, Meran-Vicenza 2-1.

Classifica: Bologna 46; Meran 40; Lumezzane 38; Venezia calcio 34; Vicenza 30; Femminile Riccione, Padova 26; Jesina 24; Villorba 23; Venezia fc 21; Lebowski 17; Portogruaro 13; Triestina 11; Orvieto 9; Rinascita Doccia, Sambenedettese 4.