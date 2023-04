Al Riccione oggi serve un altro acuto

Dopo aver riassaporato il gusto dolce della vittoria contro Orvieto, la Femminile Riccione davanti al pubblico amico del centro sportivo di via Arezzo oggi (calcio d’inizio alle 15.30) affronta il centro sportivo Lebowski. "Sarà una gara difficile – dice Marika Piras – speriamo che giocare in casa ci aiuti nell’affrontare un avversario ostico. In settimana abbiamo lavorato bene e siamo fiduciose".

Serie C femminile. Girone B (23ª giornata): Venezia-Orvieto, Femminile Riccione-Lebowski, Lumezzane-Vicenza, Padova-Bologna, Rinascita Doccia-Portogruaro, Sambenedettese-Jesina, Venezia calcio-Meran, Villorba-Triestina.

Classifica: Bologna 61; Meran 56; Lumezzane 51; Venezia 42; Vicenza 40; Jesina, Femminile Riccione, Padova 34; Venezia 29; Villorba 27; Triestina 21; Portogruaro 20; Lebowski 18; Orvieto 10; Rinascita Doccia 9; Sambanedettese 3