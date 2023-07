Al Riviera si impone Zarotti Casali-Caramaschi ok a Verucchio

Il mese di luglio al Riviera Golf è iniziato con due appuntamenti che hanno richiamato oltre 150 giocatori. Davide Zarotti si è imposto nel Mercedes Luxcar con 69 colpi. Aleksander Hilaj (42, nella foto) e Andrea Vitali (38) si sono imposti nelle categorie nette precedendo Roberto Bianchi (41) e Marzio Raspugli (36) mentre Matteo Governo (38) e Roberto Biondi (36) hanno completato i due podi. Poi giocatori nuovamente in campo per la D’Alessandro Golf Cup, appuntamento classico del calendario del circolo romagnolo. Michele Bosco si è confermato giocatore di un altro pianeta strapazzando il percorso e vincendo con 64 colpi al termine di un giro senza errori. In prima categoria Claudio Orciani (40) ha preceduto Andrea Corsini (38), in seconda Giorgio Attala (44) ha avuto la meglio su Pietro Serreli (42) mentre in terza Gabriele Fiorucci (40) ha superato di misura Emanuela Amati (39). Premi speciali a Roberta Cheli (40) e Riccardo Pastorello (42), rispettivamente migliori lady e senior. Nella medesima giornata al Rimini Verucchio Golf la Race to Fairmont ha unico agonismo e divertimento grazie alla formula di gioco a coppie. Elia Casali e Giulio Caramaschi hanno vinto con 65 colpi; nella categoria netta Marco Calderoni e Orlando Vasini (47) hanno preceduto Stefano Brandina e Andrea Bonito, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche.

Andrea Ronchi