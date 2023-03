Al ‘Romeo Neri’ fischia Angelucci di Foligno

Non sarà la prima volta tra Luca Angelucci e il Rimini, ma la quarta. In tre occasioni il fischietto di Foligno, designato a dirigere i novanta minuti che sabato al ‘Romeo Neri’ i biancorossi giocheranno contro il Pontedera, ha incrociato la squadra romagnola. La prima nella stagione 2017-2018 in serie D. Era un un Forlì-Rimini e finì 1-1 al ‘Morgagni’. La seconda in Coppa Italia serie C la stagione successiva: Rimini-Imolese si concluse senza un vincitore e senza gol. La più recente è targata 2019-2020, sempre in C e per il Rimini finì con una sconfitta in casa del Padova (1-0). Due i precedenti con i toscani, entrambi in C nella stagione 2018-2019: un pareggio e una vittoria per il Pontedera. Angelucci sabato sarà assistito da Marco Croce di Nocera Inferiore e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. Quarto uomo Vittorio Umberto Branzoni di Mestre.

Le altre designazioni del girone B: Alessandria-Lucchese Adolfo Baratta di Rossano; Ancona-San Donato Tavarnelle Francesco D’Eusanio di Faenza, Montevarchi-Torres Gabriele Sacchi di Macerata, Fermana-Carrarese Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, Fiorenzuola-Recanatese Francesco Zago di Conegliano, Gubbio-Cesena Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, Olbia-Imolese Marco Emmanuele di Pisa, Reggiana-Virtus Entella Paride Tremolada di Monza, Siena-Vis Pesaro Dario Di Francesco di Ostia Lido.