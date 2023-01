Al ‘Romeo Neri’ fischia Giorgio Vergaro di Bari

Un solo precedente e in questa stagione con Giorgio Vergaro. Il fischietto di Bari che sabato al ‘Neri’ dirigerà il match tra Rimini e Lucchese i biancorossi lo hanno incrociato qualche mese fa in Coppa Italia, esattamente agli ottavi. Match in cui, ai rigori, i romagnoli hanno salutato la competizione per mano del Vicenza. Nessun precedente, invece con i toscani. Vergaro sarà assistito da Federico Fratello di Latina e Carmine De Vito di Napoli. Quarto uomo Andrea Traini di San Benedetto del Tronto. Le designazioni. Ancona-Vis Pesaro a Ettore Longo di Cuneo, Carrarese-Alessandria a Francesco Burlando di Genova, Fermana-Montevarchi a Fabrizio Pacella di Roma 2, Fiorenzuola-Imolese a Giorgio Bozzetto di Bergamo, Pontedera-Cesena a Giuseppe Collu di Cagliari, San Donato-Reggiana a Matteo Centi di Terni, Siena-Olbia a Francesco D’Eusanio di Faenza, Torres-Recanatese a Davide Gandino di Alessandria, Virtus Entella-Gubbio ad Andrea Calzavara di Varese.