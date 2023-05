Al ‘Romeo Neri’ si corre e si suda anche di domenica

A piccoli passi si avvicina il giorno del debutto. E il Rimini non perde tempo. Marco Gaburro ritroverà i suoi sul sintetico del ‘Romeo Neri’ anche oggi, sempre all’ora di pranzo. Una seduta che chiude quella settimana nella quale i biancorossi si sono allenati senza conoscere il nome dell’avversario da battere. Ma da domani i romagnoli potrebbero avere le idee più chiare, esattamente quando si conoscerà l’entità della penalizzazione che potrebbe escludere il Siena dai playoff, fare avanzare il Rimini al nono posto in classifica. E cambiare le carte in tavola per quel che riguarda il primo avversario degli spareggi. dal Gubbio al Pontedera. L’appuntamento è comunque fissato per giovedì, probabilmente in notturna, anche se ancora la Lega non ha ufficializzato gli orari di inizio dei match. E questo vale anche per il Rimini.