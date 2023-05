Al via ben 119 baby racchette

Saranno ben 119 i giocatori coinvolti sui campi del Ct Cicconetti, da oggi teatro del torneo giovanile under 10, 12, 14 e 16, maschile e femminile, quel trofeo ‘Gelateria 3Bis’ che è pure tappa di categoria A del circuito regionale. Un folto gruppo di baby ‘racchette’ che apriranno ufficialmente la stagione agonistica del circolo riminese. Sei i tabelloni previsti. E in alcuni ‘rami’ ci sono anche dei Terza categoria. Come nell’under 14 femminile, dove la capofila del seeding è la 3.4 riminese Vittoria Muratori, che dovrà respingere l’assalto della 4.1 Ayya Zeid Al Kilani, che gioca peraltro in casa difendendo i colori del Cicconetti, e delle 4.2 Paola Israelachvili, Gioia Angeli, Eva Raimondi e Adele Baldazza. Un Terza categoria lo troviamo pure nell’under 16 maschile: è il 3.5 Enea Carlotti, con i 4.1 Francesco Pazzaglini, Enea Sabatini, Jacopo Andruccioli e Luca Lorenzi che proveranno a sovvertire i pronostici della vigilia. Sempre a livello di under 16, ma nel tabellone rosa, potrebbe essere un discorso a due tra le 4.2 Maria Vittoria Salvatori e Aurora De Vincenzo.